Tweede verdachte aangehouden voor schietpartij voor Spartastadion in Rotterdam-West

indebuurt.nl Van rommel­markt tot concert: 4 x de leukste weekend­tips voor Schiedam (5 - 7 mei)

Ahhh, eindelijk! Het is weer vrijdag. Weet jij nog niet wat je gaat doen dit weekend? Geen zorgen, indebuurt is here to save the day. We zetten de leukste tips voor je op een rij.