Tweede leven voor herfstblaadjes: powerfood voor bacteriën, schimmels en regenwormen

Weldoener Nico de Borst flikt het 'm weer: 86 generato­ren naar verwoest Oekraïne

86 stroomgeneratoren staan klaar in Capelle aan den IJssel om de lichten in Oekraïne weer te laten branden. De stichting Breath Care for Kids stuurt ze naar het door aanhoudende raketaanvallen geteisterde land. Volgende week al worden de door middel van donaties betaalde apparaten vervoerd naar de regio Kharkiv.

3 december