Twee winkeldieven aangehouden met vuurwapens en munitie

Rotterdam­mer (31) verdacht van gijzeling Fransman: handen en voeten van slachtof­fer aan elkaar getapet

Een 31-jarige Rotterdammer is vorige week vrijdag in de Rotterdamse wijk Oosterflank aangehouden op verdenking van ontvoering en gijzeling van een 29-jarige Fransman. Het Openbaar Ministerie wil niet teveel op details ingaan, omdat het onderzoek nog loopt, maar laat weten ‘blij te zijn dat het slachtoffer levend is aangetroffen’.

21 september