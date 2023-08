Twee vrouwen aan het roer bij de grootste fractie van Rotterdam

indebuurt.nl Deze Stadskara­vaan staat binnenkort op het Mendelsso­hn­plein: dit is het programma

Het is feest in Vlaardingen want we vieren dat Vlaardingen 750 jaar geleden stadsrechten kreeg. Om dit met de hele stad te vieren, trekt het reizende festival Stadskaravaan langs verschillende wijken in Vlaardingen. De karavaan staat binnenkort op het Mendelssohnplein.