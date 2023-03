Twee uithalers opgepakt op Maasvlakte, ook dit weekend was het weer raak

De mannen worden door de recherche verhoord. Afgelopen weekend was het ook al raak. Zo werden op zaterdagochtend vijf uithalers aangehouden die over het hek van een terminal op de Maasvlakte klommen. Het ging dit keer om vijf mannen van 16, 17, 18 en 19 jaar, uit Rotterdam en Dordrecht. De verdachten zijn overgedragen aan de politie voor onderzoek.

Strijd tegen drugsuithalers

Uithalers worden op haventerreinen ingezet om containers open te breken en daar drugs uit te halen. Het is een langlopend probleem in het Rotterdamse havengebied. Zo had de Zeehavenpolitie vorige week ook weer beet, in totaal werden toen vier uithalers aangehouden. Sinds het begin van dit jaar zijn in de haven al bijna 80 uithalers aangehouden. De jongste verdachte was 14 jaar.