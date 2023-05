Twee schietincidenten in Rotterdamse wijk IJsselmonde, geen gewonden

In deze wijk gaat de slijterij in de ban, maar houdt dat de alcoholist tegen? ‘Deze mensen hebben hulp nodig’

Rotterdam zet de strijd tegen alcohol voort. Na een ban op de slijterij in Carnisse, worden nieuwe drankzaken in meer wijken niet meer toegestaan. Lost dat de problemen in deze buurten op? ,,Het eerste wat ze doen, is naar de Lidl om goedkoop bier te scoren.”