Twee Rotterdammers aangehouden na inbraak supermarkt

Twee 13-jarigen aangehou­den voor beroving 8-jarige, gestolen telefoon teruggevon­den in vuilnisbak

Een 8-jarige jongen is gisteravond van zijn telefoon beroofd bij winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam-IJsselmonde. De daders zijn twee jongens van 13 jaar oud. De telefoon werd na speurwerk van agenten teruggevonden in een vuilnisbak.

31 december