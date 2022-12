Twee mannen overvallen tabakswinkel in Rotterdam-Kralingen, medewerkster raakt licht gewond

Dode vrouw gevonden in woning Rotterdam-Zuid na melding schietpar­tij

De politie doet groot onderzoek bij een woning aan de Treek in Rotterdam-Zuid. Na een melding van een schietpartij is in de woning een dode vrouw gevonden. Volgens een woordvoerder van de politie is nog onduidelijk of er daadwerkelijk is geschoten.

26 december