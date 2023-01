Twee mannen gewond na steekpartij op parkeerplaats in Rotterdam-Overschie

Cultuur komt naar de 65-plus­ser toe: ‘Als je vlakbij huis kunt genieten van een film, ben je minder eenzaam’

Interesse in een film, maar is de bioscoop te ver weg? In het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander komt de cultuur binnenkort naar je toe. Het project Maak Mee In Je Wijk brengt onder meer films en concerten naar buurten waar veel 65-plussers wonen.

13 januari