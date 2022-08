Twee mannen dringen met smoes woning van 91-jarige vrouw binnen

Drie elektri­sche bezorgwa­gens vliegen in brand in Pic­nic-loods

In een loods van boodschappendienst Picnic aan de Vlambloem in Prins-Alexander heeft zondagochtend een brand gewoed. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al gedoofd door het sprinklersysteem. Binnen in de loods hebben drie elektrische bezorgwagens in brand gestaan.

14 augustus