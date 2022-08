Twee mannen aangehouden na ruzie in Capelle, mogelijk geschoten met gel blaster

De twee gingen elkaar in de woning te lijf. Uiteindelijk belde een van de mannen de politie en meldde dat hij was beschoten. Direct werd groots uitgerukt omdat de politie ervan uitging dat er een vuurwapen was gebruikt. Er werd geen vuurwapen aangetroffen. De politie vermoedt dat het slachtoffer geraakt door een gel blaster. Een gel blaster schiet balletjes op waterbasis. Het letsel van de slachtoffer was te verwaarlozen. Hij is in de ambulance nagekeken.