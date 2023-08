Twee mannen aangehouden bij ‘inbrekershol’ onder viaduct

Programma Welkom in het voetbalwal­hal­la: vierde divisie start met het beste van twee werelden

De bal rolt dit weekeinde op de voetbalvelden in Rotterdam en omstreken. Na de tweede en derde divisie, begint nu ook de vierde divisie. Dat is dit seizoen het voetbalwalhalla van de regio, met elke week een derby op niveau. Het zaterdag- en zondagvoetbal waren altijd twee gescheiden voetbalbolwerken, maar is vanaf nu verleden tijd met het weekendvoetbal. Lees hier welke duels er op het affiche staan en hoe laat de spelers precies op zoek kunnen naar punten.