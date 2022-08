Twee jongens opgepakt voor schieten met speelgoedpistool: ‘Openlijke geweldpleging’

‘Levensge­vaar­lij­ke actie’: jongeren schieten op elkaar met speelgoed­wa­pens, politie rukt groots uit

Een groep jongeren die op elkaar aan het schieten is aan de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. De politie keek gek op toen ze dinsdag op woensdagnacht werd geconfronteerd met camerabeelden waarop dit was te zien. Wat bleek: de jongeren gebruikten speelgoedwapens en schoten op elkaar met gelballen. ,,Levensgevaarlijk”, zegt de politie.

3 augustus