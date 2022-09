Twee jonge mannen gearresteerd in zaak om mislukte moordaanslag op Schiedammer Cor P.

Dit bevestigde Justitie aan RTV Oost. De verdachten komen uit Tiel en de Dominicaanse Republiek en ze zouden behoren tot een moordbrigade, die verschillende aanslagen op haar naam zou hebben. Cor P. verbleef sinds 2020 in de Dominicaanse Republiek om zijn gevangenisstraf te ontlopen. Op het Caribische eiland werd hij begin 2022 vanaf een scooter beschoten. Bij deze liquidatiepoging raakte hij zwaargewond, maar hij overleefde de aanslag. In het ziekenhuis werd hij gearresteerd , waarna hij enkele weken later aan Nederland werd uitgeleverd.

Cor P. was een bekende bij Justitie. Met drie medeverdachten werd Cor P. in 2014 veroordeeld tot 12,5 jaar cel. Die straf kreeg hij voor een mislukte liquidatiepoging uit augustus 2009. Justitie ziet hem als een van de leiders van de zogeheten 'tattookillers’, wat verwijst naar de Chinese tekens die zij op hun rug hebben laten tatoeëren. In januari 2020 stond Cor. P terecht voor het liquideren van de gewezen tattookiller, Onno Kuut, wiens lichaam in maart 2009 in Hoek van Holland werd gevonden. Nadat levenslang tegen Cor P. werd geëist, knipte hij zijn enkelband door waarmee hij onder voorwaarden was vrijgelaten en vluchtte hij naar de Dominicaanse Republiek.