Twee jaar na gruwelijke koffermoord op Manuel Alvarez (29) komen er antwoorden

Pas vrijgela­ten 19-jarige verdachte van koffer­moord op Manuel Alvarez is alweer aangehou­den

Van de vier verdachten die ‘voorlopig zijn vrijgelaten’ in de spraakmakende koffermoord op de 29-jarige Manuel Alvarez, is één iemand alweer aangehouden. De 19-jarige Burhan A. zou zich terwijl hij op vrije voeten was in afwachting van de inhoudelijke rechtszaak, schuldig hebben gemaakt aan een nieuw delict: diefstal met geweld.