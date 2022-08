Twee gewonden na steekpartij in Rotterdam-West, verdachte aangehouden

Vrouw (83) bedreigd met vuurwapen bij woningover­val in Rotterdam-Om­moord

Een 83-jarige vrouw is dinsdagavond overvallen in haar woning aan de Hammarskjöldplaats in Rotterdam-Ommoord. De overvaller bedreigde de vrouw daarbij met een vuurwapen. Zij raakte niet gewond.

11:42