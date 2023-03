Twee gewonden bij schietpartij, wat gebeurde er? ‘Mijn cliënt wil kennismaken met pasgeboren zoontje’

Zo genieten Feyenoor­ders na van Klassieker: ‘Het weerzien met de Ajax-collega’s is het leukst’

Het is een maandag waar menig Feyenoordsupporter al jaren van droomt: wakker worden in de wetenschap dat Ajax in zijn eigen Johan Cruijff Arena is verslagen. Een overwinning waar iedereen met een hart voor de club achttien jaar op wachtte. ,,Het leukste is om de hoofden van Ajax-collega’s te zien.”