Twee gewonden bij schietpartij op Goudse Rijweg

update Meisje (15) na aanrijding met bestelbus op Botersloot zwaarge­wond in ziekenhuis

Een 15-jarige meisje is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt nadat ze werd geschept door een bestelbus op de Botersloot in de Rotterdamse binnenstad. Ze ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk is nog steeds gaande.

3 september