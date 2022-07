Twee gewonden bij aanrijding tussen motor en personenauto op A15 bij Europoort

Politie doorzoekt woning elfde verdachte (19) in onderzoek naar aanslagen in Rotterdam-West

De politie heeft deze week de woning doorzocht van een 19-jarige Rotterdammer in het kader van het onderzoek naar de beschietingen en explosies bij panden in Rotterdam-West. Hierbij vonden agenten harddrugs en duizenden euro's aan cash geld. De verdachte is niet aangehouden.

28 juli