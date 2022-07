Twee gewonden (15 en 18) bij steekpartijen in centrum van Rotterdam

Politie houdt elfde verdachte (19) aan in onderzoek naar aanslagen in Rotterdam-West

Een 19-jarige Rotterdammer is deze week aangehouden na een politie-inval in zijn woning. Daar vonden agenten harddrugs en duizenden euro's aan cash geld. De politie kwam de verdachte op het spoor in het onderzoek naar recente beschietingen op en explosies bij woningen en bedrijven in Rotterdam-West.

10:52