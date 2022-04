Twee docenten van dezelfde school worden getrouwd door collega: ‘Het was een heel mooie dag’

Twee docenten van het Wartburg College Guido de Brès in Rotterdam-Zuid zijn donderdag in het huwelijksbootje gestapt met behulp van een collega. Docent Nederlands George Meijer is naast zijn werk trouwambtenaar en kreeg de eervolle vraag of hij zijn collega’s in de echt wilde verbinden.