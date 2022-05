Twee bange babyeekhoorns gevonden langs de weg: ‘Net Tom Hanks op dat onbewoonde eiland’

Ongekend drama door vogelgriep bij opvang: ‘Zo erg als nu hebben we nog nooit meegemaakt’

Het uiterst besmettelijke vogelgriepvirus slaat om zich heen in de regio Rotterdam. Er worden steeds meer zieke en dode watervogels gevonden. Bij de Rotterdamse Vogelklas Karel Schot, de opvang voor alle gehavende vogels in Zuid-Holland-Zuid, is het alle hens aan dek. ,,Zo erg als nu hebben we het nog nooit meegemaakt. Dit is heel deprimerend.’’

