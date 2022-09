Twee aanhoudingen na protest Extinction Rebellion bij Africa Adaptation Summit

Twee actievoerders van Extinction Rebellion zijn maandagmiddag aangehouden bij het Global Centre for Adaptation in Rotterdam waar zij demonstreerden tijdens de Africa Adaptation Summit. Onder anderen premier Mark Rutte en diverse Afrikaanse regeringsleiders woonden de bijeenkomst over klimaatadaptatie bij.

Extinction Rebellion voerde maandag onder meer actie voor een daadkrachtiger klimaatbeleid in Nederland en een klimaatneutraal Nederland in 2025. Voor het Floating Office in de Rijnhaven waar de bijeenkomst werd gehouden, onthulden actievoerders een spandoek met de tekst ‘Klimaatrechtvaardigheid nu!’. Volgens een politiewoordvoerder werden twee mannen aangehouden toen er fakkels en zwaar vuurwerk werd afgestoken.

Een woordvoerder van Extinction Rebellion laat weten dat er geen zwaar vuurwerk is gebruikt. ,,Dat gebruiken we nooit. We gebruiken biologisch afbreekbare rookfakkels. Die vallen in de categorie sterretjes.” Volgens Extinction Rebellion zijn er twee onrechtmatige aanhoudingen door de politie verricht. ,,De eerste man zou iets hebben gegooid wat niet waar is. Daar hebben we beeld van. De tweede persoon is gearresteerd voor het afsteken van een rookfakkel die dus legaal is.”

Bij de top zijn naast Rutte ook verschillende Afrikaanse regeringsleiders aanwezig, waaronder president Sall van Senegal, tevens voorzitter van de Afrikaanse Unie. Daarnaast nemen ook Eurocommissaris Timmermans en diverse Europese ministers deel aan de top.

Het doel van de bijeenkomst in het Global Centre for Adaptation op het Floating Office in de Rijnhaven is het verhogen van de ambities voor klimaatadaptatie in Afrika.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.