Twaalf jaar cel met tbs geëist voor doodrijden motoragent: ‘Vrachtwagen was het wapen’

live‘Moordenaar’ noemde de familie van de doodgereden motoragent Arno de Korte verdachte Edwin M. (47) vandaag in de rechtbank. Het OM acht moord echter niet bewezen, maar wel doodslag. De vrachtwagenchauffeur zou het slachtoffer met opzet in een opwelling hebben doodgereden. De eis: twaalf jaar celstraf met tbs met dwangverpleging. ,,Zijn vrachtwagen was het wapen.’’

Moeder Joke vertelde tegen vrachtwagenchauffeur Edwin M. over haar zoon ‘die nooit meer een biefstukje komt eten’. ,,De verdachte kan zijn moeder nog zien, maar mijn Arno komt nooit meer terug. De as van mijn zoon zit in een urn en hij zegt niets meer terug. Ik zal mijn zoon nooit meer zien.’’

,,Er is een aanslag geweest op de politie, op de verkeerspolitie Rotterdam. Mijn zoon heeft dit niet overleefd. Hij is vermoord. Ik mis Arno zo. Ik hoop dat het recht zal zegevieren.’’ M. hoorde het met gebogen hoofd aan.

Schoonzus van slachtoffer

Schoonzus Pascal wees ook naar de broer, de eigenaar van het familiebedrijf waar M. voor reed. ,,De familie en werkgever staan achter je. Ook zij geven geen enkel teken van berouw of excuses. Ze lieten jou rijden, terwijl ze wisten wat er speelde.’’

‘Hoe laf ben je als je iemand van achteren aanrijdt’

,,Hoe laf ben je, hoe walgelijk is het, dat je iemand van achter aanrijdt. Dit had allemaal niet hoeven gebeuren, want ome Arno deed gewoon zijn werk en nu is hij er niet meer’’, vertelde nichtje Sanne. ,,Hoe kun je iemand aanrijden, hem honderden meters meesleuren en dan verder gaan met werk. Kijken of kust veilig is en dan voor een tweede keer langs de plek van het ongeluk rijden’’, hield zij de verdachte voor.

De vrachtwagenchauffeur stopte namelijk niet, maar reed door, keerde en ging toen alsnog zijn vracht afleveren waarbij hij twee keer langs de motor van De Korte kwam. Camerabeelden legden vast hoe hij ook nog uitstapte, zijn wagen inspecteerde en op een hoekje stond te kijken.

‘Gruwelijk beeld dat op mijn netvlies gegrift staat’

Vriendin en collega Katinka vertelde hoe zij haar dienst met De Korte had geruild, omdat hij graag op de motor wilde. ,,Had ik maar nee gezegd.’’ Zij was een van de eerste collega's die ter plekke kwam. ,,Ik zag de politiemotor liggen, maar ik zag Arno niet. Waar was Arno?’’

Ze reed naar de plek waar meer mensen stonden. ,,Ik stapte uit en wat ik toen zag, gun je je ergste vijand niet. Ik zag hem toegetakeld en doodstil liggen, een gruwelijk beeld dat altijd op mijn netvlies gegrift zal staan.’’ Alleen met psychische hulp lukte het haar om op de been te blijven. Tegen M.: ,,Je had Arno al afgepakt, maar je ging mijn werk niet van mij afpakken.’’

Namens de nabestaanden heeft slachtofferadvocaat een schadeclaim van twee ton ingediend. ,,Maar de familie krijgt met geen enkel bedrag hun Arno terug.’’

Geen teken van medeleven

Gisteren herhaalde de vrachtwagenchauffeur uit Melissant, die De Korte verleden jaar juli in het Rotterdamse Waalhavengebied doodreed, keer op keer dat hij de motorrijder wilde ontwijken. Een poging die jammerlijk mislukte. Uit camerabeelden bleek dat hij hem vol raakte, waarna het slachtoffer onder zijn wagen kwam.

Geen enkele keer liet hij zijn verhaal over de aanrijding volgen door een woord van medeleven of spijt. Ook liep hij steeds weer met de blik vooruit langs de foto, helm en baret van De Korte, die zijn nichtje had neergezet.

