Tunahan Kuzu stopt als Kamerlid, Denk gaat met ‘nieuwe generatie’ de verkiezingen in

Rotterdam en Schiedam doneren 1 euro per inwoner voor slachtof­fers van aardbeving in Marokko

Rotterdam en Schiedam doneren een euro per inwoner voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Door de zware aardbeving vrijdagavond in het Marokkaanse Atlasgebergte zijn ruim duizend mensen omgekomen.