Tulpenvelden Goeree-Overflakkee trekken fotografen uit heel Nederland

Burgemees­ter zwijgt over Samir A.: ‘Dit is diepe ernst’

15:38 Burgemeester Aboutaleb weigert pertinent vragen te beantwoorden over de handel en wandel van Samir A. in Rotterdam. Elke informatie die hij over de veroordeelde leider van de Hofstadgroep krijgt, valt onder strikte geheimhouding, zei hij vandaag in de raadsvergadering. ,,Sommige informatie wordt met mij gedeeld, volstrekt onder de titel ‘000’. Dat betekent dat ik die niet met anderen deel. Dit is diepe ernst.’’