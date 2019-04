Tulpenvelden Goeree-Overflakkee enorme hit: fotografen uit heel Nederland

De kleurrijke tulpenvelden op Goeree-Overflakkee zijn een landelijke attractie geworden. Bezoekers komen uit heel Nederland om foto’s te schieten van de bloemen. Bijna een op de tien tulpen die in Nederland worden verkocht, komt van het Zuid-Hollandse eiland. Het grote voordeel is ook dat je er, in tegenstelling tot de Keukenhof, geen cent voor hoeft te betalen.

De tulpen zijn erg populair in het buitenland. De meeste tulpenbollen in Nederland gaan naar het buitenland. Vooral in Scandinavië en landen als de VS, Japan en tegenwoordig ook China zijn de typisch Hollandse bloemen erg gewild. Op Goeree-Overflakkee zaten van oudsher al veel bollenkwekers. De grond is er erg geschikt voor, aldus tulpenkwekers.