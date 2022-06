Trukendoos open om tragische dood Roncherello (20) op te lossen: ‘Zelfs informant op verdachte afgestuurd’

Slecht nieuws voor automobi­lis­ten in Prins-Alexander: fileleed door klus aan A16 duurt nog tot 2024

Automobilisten in Prins-Alexander kunnen hun borst natmaken. Want het fileleed door de werkzaamheden aan de A16 zal zeker tot in 2024 voortduren. Dat schrijft wethouder Judith Bokhove (GroenLinks, verkeer) aan de gemeenteraad. Donderdag is er een debat in de gemeenteraad over deze kwestie, die autobezitters dagelijks tot razernij brengt.

31 mei