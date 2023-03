Trots! Dit Rotterdamse bezorgrestaurant is de beste van Nederland

Sjachtar-supporter Maksym (23) zit in de Kuip om niet aan de oorlog te denken: ‘Het zet de tijd even stil’

Voor velen de grootste bijzaak in het leven, voetbal. Zeker in Oekraïne. Toch zit het uitvak van de Kuip vanavond stampvol met supporters uit het door oorlog verscheurde land. Een van hen is Maksym. Met zijn familie bezoekt hij elk Europees duel van Sjachtar Donetsk: ,,Je denkt dan even niet aan de oorlog.’’