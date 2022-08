Tropische temperaturen verwacht: bruggen worden gekoeld en tropenrooster voor GGD

hittegolfHet wordt tropisch warm de komende dagen in de Rotterdamse regio. De meesten zullen met temperaturen van meer dan 30 graden verkoeling zoeken op het strand of anders in de airco op het werk. Vanwege de hitte worden onder meer de bruggen gekoeld en sluiten de vaccinatielocaties van de GGD eerder de deuren.