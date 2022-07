Tropisch warm in Rotterdamse regio: bruggen worden gekoeld en bibliotheek sluit bovenverdieping

LIVEHet is vandaag tropisch warm met een maximum temperatuur van 33 graden in de Rotterdamse regio . Het is heerlijk om naar het strand of naar een buitenbad te gaan. De hitte zorgt echter niet alleen voor plezier, maar kan ook voor overlast zorgen. Zo worden uit voorzorg bruggen natgehouden en sluit de bibliotheek haar bovenverdieping. Dit verhaal wordt in de loop van de dag bijgewerkt.

Bruggen koelen

Om te voorkomen dat de bruggen vastlopen door de hitte worden ze de komende dagen met grote spuiten natgespoten. Dit gebeurt bij drie Rotterdamse bruggen die beweegbaar zijn. Sinds maandagochtend worden de Mathenesserbrug, de 1e Parkhavenbrug en de Rijnhavenbrug gekoeld.

Het koude water moet ervoor zorgen dat de metalen constructies niet uitzetten door de hoge temperaturen. Als dit wel gebeurt, kunnen de bruggen niet goed meer sluiten. Het verkeer heeft er geen last van dat de bruggen worden natgespoten.

Bibliotheek sluit bovenverdieping

Bibliotheek De Korenbeurs in Schiedam sluit vanwege het hete weer dinsdag de bovenste verdieping. Een deel van de collectie, studieplekken, tentoonstelling en het computereiland zijn daardoor tijdelijk niet beschikbaar. Bezoekers kunnen een dag later weer gebruikmaken van bovenverdieping.

Dure duik

Het is populair bij jongeren: van een brug springen om verkoeling te zoeken in de Rotterdamse wateren. Maar let op! Naast dat het gevaarlijk is, levert het je ook een flinke boete op. Wie vanaf een brug het water induikt en wordt betrapt, kan rekenen op een bekeuring van 150 euro.

Hitte in de stad

De Kop van Zuid siddert vandaag en morgen onder de hitte, maar ook andere wijken in de stad. Het goede nieuws: het wordt niet overal even warm. Wat moet je doen én waar moet je zijn om een ‘Spaanse hittegolf’ het hoofd te bieden.

Afval wegbrengen

Wie dinsdag zijn afval wil wegbrengen bij de Irado staat mogelijk voor een dicht hek in Capelle aan den IJssel en in Vlaardingen. Vanwege het tropische weer sluit de afvalverzamelaar om 13.00 uur de deuren. Wel gaat de milieustraat al om 07.00 uur open. ,,Deze maatregelen zijn om oververhitting en uitdroging bij de medewerkers te voorkomen, maar wel de dienstverlening naar inwoners op peil te houden.’’

Test- en vaccinatielocaties eerder dicht

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft vanwege de hoge temperaturen besloten de tijden aan te passen waarop mensen een coronatest kunnen doen. De regionale test- en vaccinatieslocaties zijn vanaf 13.00 uur gesloten. ,,Dit doen we voor het welzijn van onze medewerkers en bezoekers. Het wordt door de hitte te warm in onze locaties’’, is te lezen op de website van de GGD.

Code oranje

KNMI roept voor dinsdag wegens de te verwachtte hitte code oranje uit in Zuid-Holland. Voor vandaag geldt in het hele land code geel. Bij code geel is er mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code oranje betekent dat er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer, waarbij de impact groot is.

Kunstwandeling afgelast

De kunstwandeling die maandag zou plaatsvinden in Capelle aan den IJssel is afgelast vanwege de hitte. De organisatie zegt zo spoedig mogelijk met een nieuwe datum te komen. De kunstwandeling is een initiatief van Sportief Capelle en de Kunstkring Capelle. De wandeling van ongeveer een uur zou maandag langs kunstwerken door de wijk Middelwatering leiden.

Neem water mee

Wie de weg op gaat wordt geadviseerd zich goed voor te bereiden. De ANWB waarschuwt dat strandgangers het beste op tijd kunnen vertrekken. Er worden files verwacht richting de populaire badplaatsen. Hulpdiensten zijn extra alert om gestrande reizigers hulp te bieden.

De verkeersdienst geeft reizigers verder als advies om voldoende drinkwater en eten in de auto te hebben en kinderen en huisdieren uit de zon te houden, bijvoorbeeld door het zijraam achterin van de auto af te dekken. Daarnaast geldt het advies om een paraplu mee te nemen ter bescherming tegen de brandende zon in het geval van pech.

