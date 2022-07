Treinverkeer tussen Rotterdam en Dordrecht stilgelegd vanwege storing

Hij raakte iedereen, maar de ‘Italiaan van de Jumbo’ bleef tot zijn dood een mysterie

Iedereen kent wel zo iemand: de vaste straatkrantverkoper bij de deur van de supermarkt, of iemand die altijd helpt met de winkelwagentjes en het inladen van boodschappen. Iemand zoals de Italiaan Giuseppe bij de Jumbo in hartje Rotterdam. Maar nu is hij dood. Niemand die hem echt kende. Of toch wel?

8:33