Treinverkeer rondom Rotterdam ligt dit weekend helemaal plat: alles wat je moet weten

Meerdere zonnescher­men in brand door barbecue op balkon in Rotterdam-Om­moord

Meerdere zonneschermen van een flatwoning aan de Kelloggplaats in Rotterdam-Ommoord zijn maandagavond even voor 19.00 uur in brand gevlogen. De boosdoener was een barbecue van de bewoners op de eerste verdieping, zo bevestigt de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.