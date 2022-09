Treinreizigers uit het niets aangevallen en bedreigd door verward persoon

Wat bezielde de 33-jarige in voormalig Joegoslavië geboren man? Dat vroeg de aanklager zich in de voorbereidende rechtszaak tegen de verdachte hardop af. Want het geweld – de belager maakte ook stekende bewegingen met een mes en briefopener richting de slachtoffers – kwam volgens de betrokkenen volledig uit het niets. Een psychose? Verkeerd medicijnengebruik? Te veel alcohol? Niemand weet het. Dus wil de aanklager dat de man onderzocht wordt door een psycholoog en psychiater.

Aangevallen

Meewerken aan psychiatrische onderzoeken wil de man niet. De rechtbank besloot daarom, op verzoek van de officier van justitie, dat hij verplicht in het Pieter Baancentrum (PBC) wordt opgenomen. ,,Maar ook daar ga ik niet meewerken”, reageerde de verdachte. ,,Ik ben het toch niet verplicht?” ,,U gaat geobserveerd worden in het PBC”, reageerde de rechter. En een andere rechter: ,,U heeft uit het niets in verwarde toestand een aantal mensen in de trein aangevallen. We willen weten waar het vandaan komt.”