Trein staat stil doordat vrouw (19) met nikab zich niet wil identificeren

Op 1 augustus is het gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (in de volksmond: ‘het boerkaverbod’) ingegaan. Mensen die gezichtsbedekkende kleding, zoals een nikab of bivakmuts dragen kunnen 150 euro boete krijgen. Het verbod geldt in publieke ruimtes zoals overheidsgebouwen, ziekenhuizen en het openbaar vervoer. In het ov kunnen medewerkers personen met een nikab vragen om deze af te doen. Wanneer zij dit niet willen, wordt een afweging gemaakt of de politie erbij gehaald wordt. ,,Alleen de politie mag handhaven‘’, zegt Pedro Peters van OV-Nederland. ,,We kijken per keer of het de moeite waard is. Een trein kan hierdoor een behoorlijke vertraging oplopen.‘’