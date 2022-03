Tranen van trots bij grote winnaar Leefbaar Krimpen

De SGP blijft als vanouds een grote, stabiele factor in christelijk Krimpen met vijf zetels, evenveel als vier jaar geleden. CDA, ChristenUnie, PvdA en VVD behaalden allen één zetel. Voor de liberalen betekent dat een verlies van één zetel. D66 verliest een zetel en verdwijnt uit de raad, GroenLinks bleef op nul staan.

Lijstrekker Kirsten Jaarsma van Leefbaar Krimpen is zo blij met de grote verkiezingswinst voor Leefbaar dat ze even een traantje moest wegpinken. ,,Dit is een droom. Ik ben bizar trots op het hele team van Leefbaar dat zo hard heeft gewerkt in de campagne”, zegt ze.

Dat de SGP in zetelaantal voor het eerst voorbij is gestreefd, is opvallend. ,,Er breekt een nieuw tijdperk aan”, constateert Jaarsma. ,,De lokalen hebben samen de absolute meerderheid.” Het geeft volgens haar aan dat lokale onderwerpen ertoe doen. ,,Wij hebben ons sterk gemaakt voor kwesties als de Algerabrug, Tennet en bus 98. Wij hebben voeling met wat er gebeurt in Krimpen.”

De teleurstelling bij D66 is groot. Lijsttrekker Arjan Neeleman, in de afgelopen raadsperiode twee jaar wethouder tot de coalitie in 2020 klapte, zette vooraf in op twee zetels, maar verdwijnt nu uit de gemeenteraad. ,,Ik had een betere uitkomst verwacht”, zei hij na afloop van de bekendmaking van de eerste uitslagen in ontmoetingscentrum De Tuyter. ,,We zullen van de zijlijn moeten toekijken, iets wat we eerder ook al eens hebben gedaan.”

GroenLinks wist haar inzet voor herontwikkeling van het vervuilde EMK-terrein niet te verzilveren. Ondanks een goed gevoel vooraf lukt het voor de derde keer op rij niet om terug te keren in de gemeenteraad. Een gemiste kans op een progressief geluid vindt de fractie, die aankondigt zich te blijven bemoeien met de kwestie Stormpolder.

Het opkomstpercentage in Krimpen aan den IJssel was met 63,94 procent behoorlijk hoog, zeker in vergelijking met grotere gemeenten in de regio. Niettemin gingen vier jaar geleden net iets meer Krimpenaren naar de stembus: 66,75 procent.

