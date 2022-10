Tranen na twaalf jaar cel voor doodrijden motoragent: ‘Hij moet boeten voor wat hij heeft gedaan’

Automobi­list slaat op de vlucht na eenzijdig ongeval op de Bosdreef

Een automobilist is zaterdagnacht even na 23.00 uur gevlucht na een eenzijdig ongeval op de Bosdreef in Rotterdam-Kralingen. De auto heeft een boom en een lantaarnpaal geraakt en heeft aan de voorkant grote schade opgelopen.

