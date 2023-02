Tramlijnen in regio Rotterdam worden komende jaren (deels) geschrapt: dit verandert er

Waarom is de tramkeer­lus op de Kop van Zuid na bijna twee jaar nog steeds niet in gebruik?

Kuipgangers stonden afgelopen zondag weer ouderwets in de rij voor de tram, voor en na de wedstrijd van Feyenoord. Een tramkeerlus op de Kop van Zuid had dit probleem allang moeten oplossen. Hoewel het spoor al bijna twee jaar klaar ligt, rijden er nog altijd geen trams vanwege een vergunningskwestie: ,,In de oude situatie had het binnen een kwartaal geregeld kunnen zijn.’’

23 januari