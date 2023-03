Trambestuurder Naomi (24) is bekend door TikTok: 'Fans rijden acht uur met me mee'

indebuurt.nlZe is een van de jongste – en coolste – trambestuurders van Rotterdam: Naomi Muller (24). Door haar paarse zonnebril, TikTok-filmpjes en bos krullen wordt ze herkend op straat. Een rit vol zingende Feyenoorders of een rustgevende zonsondergang op de Erasmusbrug; rijden in de tram geeft Naomi een kick. “Zo’n ding is duurder dan een Ferrari.”

Wilde je als kind al ‘baas van de rails’ worden?

“Eigenlijk niet. Ik heb vroeger op internationaal niveau paardgereden. Door corona kwam dat stil te liggen en zocht ik een vaste baan. Mijn toenmalige vriend was buschauffeur bij de RET en de tram vond ik altijd al fascinerend. Het leek me cool om zo’n enorm voertuig te kunnen besturen. Makkelijker ook dan een paard, want een tram doet altijd wat ik wil! De zelfstandigheid vind ik erg fijn en de rails geeft me een kick. Je moet voor dit werk lef hebben en stevig in je schoenen staan. Ik vind het geweldig. “

Heb je een favoriete lijn om te rijden?

“Ik hou van drukte en ben niet bang voor een beetje chaos. Dus de routes door het centrum vind ik het leukst. Over het Hofplein, de Coolsingel en dan langs Beurs over de Erasmusbrug. Dat blijft bijzonder. Op Zuid rijden met een tram vol springende Feyenoorders vind ik ook geweldig. Ik breng ze naar De Kuip en na de wedstrijd weer veilig thuis.”

Wanneer heb je een geluksmomentje in de tram?

“Als de zon ondergaat. De lucht is dan vaak roze of oranje en de zon weerkaatst prachtig op de hoge gebouwen. Ik kan ook blij worden van het contact met passagiers. Iemand die een duim opsteekt omdat ik hem van A naar B breng. Door mijn Instagram– en TikTok-account word ik de laatste tijd ook vaak herkend. Mensen zwaaien of pakken speciaal een lijn omdat ik die dag dienst heb. Van een paar volgers heb ik een tramspeld gekregen, die draag ik op mijn stropdas. En sommige fans zitten een hele dienst in mijn tram. Dat is acht uur!”

Wat deel je allemaal op TikTok?

“Ik ben begonnen met het plaatsen van mooie foto’s van de tram op mijn Instagram-account. Daar kreeg ik steeds meer volgers, dus ik ben TikTok er voor de lol bij gaan doen. Ik doe dansjes in de tram, maak grappige video’s en geef een kijkje achter de schermen. De paarse zonnebril is geen act, want die draag ik altijd als de zon schijnt. Eén filmpje is viral gegaan, want die heeft al 150.000 views.”

Maak je ooit nog een overstap naar de metro?

“Op dit moment denk ik het niet, want het bevalt me erg goed op de tram. Rijden over de rails geeft me echt een kick, als je van een heuvel rijdt lijkt het soms net een achtbaan. Ook hou ik van de drukte van de stad en daar zie je weinig van onder de grond. Uiteindelijk wil ik doorgroeien naar mentor en anderen leren om een tram te besturen.”

