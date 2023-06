Tram uit rails na botsing met auto in Schiedam

Bestuurder die op agenten inreed tijdens achtervol­ging blijft vastzitten, ondanks zieke oma

De rechtbank in Den Haag weigert een 26-jarige man uit Barendrecht die eind maart dit jaar in Reeuwijk op agenten inreed, vrij te laten uit voorarrest. Hij blijft in ieder geval in zijn cel tot 13 september als zijn zaak inhoudelijk wordt behandeld.