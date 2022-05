Traditionele autocross in Zevenhuizen is weer terug: ‘We zijn er blij mee’

Met video Woning volledig uitgebrand in Lekkerkerk, 11 huizen ontruimd

In een woning aan het Patrijspad in Lekkerkerk heeft in de nacht van maandag op dinsdag een flinke brand gewoed. De grote vlammen zorgde ervoor dat elf woningen ontruimd moesten worden. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk.

24 mei