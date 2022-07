Touzani is trotse ambassadeur van Abdelhak Nouri Foundation en Jandino gaat op missie met zijn broer

De Abdelhak Nouri Foundation is vandaag, precies vijf jaar nadat de voetballer tijdens een oefenwedstrijd door een hartstilstand in elkaar zakte, van start gegaan. Het doel van de organisatie is ‘om mensen en voornamelijk jongeren die aan de zijlijn staan door welke beperking dan ook mee te laten doen in een veilige omgeving’. Soufiane Touzani is trots om ambassadeur te zijn.