Totale gekte in centrum Rotterdam: iedereen wil meedoen aan Squid Game

Voor wie het gemist heeft: in Squid Game krijgen honderden mensen de uitnodiging om mee te doen aan een toernooi. Niet zomaar een toernooi, maar eentje met een enorm geldbedrag. Om die prijs te winnen moeten de deelnemers kinderspelletjes doen, waaronder het ‘Red Light, Green Light’-spel, waarbij je moet rennen zolang de pop zingt en wegkijkt en stilstaan als ze je aankijkt en haar mond houdt. Wie het niet redt of te langzaam is, wordt in de serie zonder pardon neergeknald. In Rotterdam ben je in dat geval gewoon ‘af’. De prijs is ook minder imposant: een goodiebag.