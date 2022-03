Tot aan haar dood bleef Fien (85) een gezelligheidsmens met een rijk sociaal leven

In de ene hand een whisky, in de andere een sigaret, en met een hoedje op: je kon Fien uittekenen. Op haar zestigste stond ze nog in de Blauwe Vis, Rotterdamse nachtclub. Samen met een stel vrienden, want Fien keek niet zo op een cent. ,,Nieuwe mensen ontmoeten en dansen, daar hield mijn moeder van’’, vertelt Ron Louers, Fiens enige kind. ,,En als iemand geen poen had, dan nam ze diegene toch mee. Ze is altijd ruimhartig geweest.’’