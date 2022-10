Tornado bezorgde deze buurt een jaar geleden een ware nachtmerrie: ‘Ik had dood kunnen zijn’

Viaduct vernoemd naar gesneuvel­de Ridderkerk­se sergeant Philip de Koning

Een viaduct dat onderdeel uitmaakt van de A15 bij Ridderkerk is vrijdag officieel vernoemd naar de in 1979 gesneuvelde Ridderkerkse sergeant Philip de Koning. De militair kwam op 21-jarige leeftijd om het leven tijdens een VN-vredesmissie in Libanon.

