TOP Oss wint oefenduel van grote namen, huurling laat zich zien en krijgt panna: ‘Daar wil ik het niet over hebben’

HOE IS HET NU MET Tim moest uitlaat­klep tijdens corona ergens anders zoeken, maar nu is hij terug waar hij hoort: het theater

Je cabaretvoorstelling spelen op een podium, terwijl jouw publiek thuiszit en via Zoom meekijkt. Het was voor de Rotterdamse cabaretier Tim Hartog (36) even de realiteit tijdens de coronacrisis. Deze tijden liggen gelukkig achter hem en binnenkort heeft hij de kers op de taart van zijn carrière tot nu toe: optreden in het Oude Luxor.