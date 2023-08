TOGB laat club met zeven sterretjes ontsnappen: stuntploeg strandt in voorronde KNVB-beker

KNVB Beker SC Genemuiden verdwijnt na het voorge­recht al van tafel door verlies in Barend­recht: ‘Echt gevaar kwam er niet uit onze aanvallen’

Sportclub Genemuiden is zaterdag uit het bekertoernooi gewipt. In Barendrecht was de gelijknamige thuisclub en eveneens derdedivisionist met 2-1 te sterk. Toch was er een kleine, persoonlijke overwinning: Jur van Dalfsen (22) maakte eindelijk weer eens negentig minuten voor de Gaellemunigers.