Toenemende hoogbouw in Rotterdam heeft een keerzijde: ‘We verwachten veel meer slachtoffers’

Hoe groot is dit probleem?

,,Dat is lastig te zeggen: het is namelijk een onbekend probleem. Het is duidelijk dat er veel vogels tegen ruiten aanvliegen en sneuvelen. Maar hoeveel precies, dat weten we niet. Veel wordt namelijk niet gemeld, en dus is het lastig een inschatting te maken van de schadelijke gevolgen. Wereldwijd gaat het jaarlijks om miljoenen dieren.’’