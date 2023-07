Toekomstige havenmedewerkers belangrijk thema bij Wereldhavendagen: dit zijn de eerste plannen

Geliefd Kinderpara­dijs met sluiting bedreigd: ‘De gehele wijk gaat erop achteruit’

Voor zo'n zevenhonderd ouders en basisschoolkinderen in het Oude Noorden is Kinderparadijs Meidoorn een begrip. Maar door veranderingen in de subsidieregeling wordt het Rotterdamse kinderparadijs na 25 jaar met sluiting bedreigd. Tot verontwaardiging van bewoners en medewerkers.