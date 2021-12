Tóch op tijd boosterprik voor ambulancepersoneel na ophef over uitstel

Zijn moeder leerde Ado Delekarac niet te haten: ‘Wat jullie me hebben aangedaan, daar stap ik overheen’

Ooit was Ado Delekarac (36) ontheemd en zat hij als vluchteling in de buurt van Bussum in een bomvolle barak in AZC Crailo. Dankzij een vriendelijk echtpaar, zijn moedige ouders en een dosis geluk belandde hij in Capelle aan den IJssel, waar hij zijn levenservaring in de strijd gooit om vooral kinderen de weg te wijzen in de harde maatschappij. ,,Zo wil ik Nederland bedanken voor de kansen die mij zijn gegeven.’’

27 december